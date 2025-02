Festival de Berlim: brasileiro 'O Último Azul' leva Grande Prêmio do júri

A história se passa na região da Amazônia brasileira em um futuro distopico, em que o governo do País isola pessoas idosas para viver o resto de suas vidas em uma colônia habitacional. A protagonista Tereza (Denise Weinberg), que passou os 77 anos de sua vida vivendo em uma pequena cidade industrial, se recusa a simplesmente aceitar tal destino e embarca numa viagem transformadora através dos rios para cumprir um último desejo antes que sua liberdade seja tirada. O elenco ainda conta com Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás e Adanilo.

O filme recebeu diversos elogios da crítica especializada internacional após sua exibição na semana passada. Peter Debruge, da Variety, por exemplo, encaixa o filme "em algum lugar entre a ficção científica e a fábula" em que o diretor Gabriel Mascaro encontra um sinal de otimismo em sua própria visão de futuro distopico.

"Apesar de uma das mensagens de Mascaro ser o inegável respeito pelos mais velhos, o que a autolibertação de Tereza representa pode ser experienciado por pessoas de todas as idades. Sua jornada é curta, de apenas 86 minutos, mas é repleta de encontros e imagens indeléveis", consta. Clique aqui para ler outras críticas sobre O Último Azul.

Outro brasileiro de destaque - 12 foram exibidos no Festival de Berlim neste ano - foi Hora do Recreio, de Lucia Murat, que recebeu uma menção especial do júri na Mostra Generation 14 Plus.

Confira abaixo a lista com os ganhadores das principais categorias da Berlinale deste ano:

Vencedores do Festival de Berlim de 2025