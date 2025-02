BBB 25: que horas o Big Fone toca neste sábado? Veja o que vai acontecer com quem atender

A noite deste sábado, 22, promete tensão no BBB 25 com mais uma ligação do temido Big Fone. Quem atender ao chamado estará automaticamente no 6º Paredão da temporada e terá que escolher mais um participante para encarar a berlinda ao seu lado.

O público poderá acompanhar o momento durante o programa ao vivo, por volta das 22h25.

O impacto da dinâmica pode ser ainda maior caso o telefone seja atendido pelo líder João Pedro. Nesse cenário, ele terá a responsabilidade de indicar dois brothers ou sisters diretamente ao Paredão. Na sua Mira, estão: Diego, Daniele, Aline, Camilla e Vitória.