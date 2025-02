Rodrigo Faro cai em golpe e exibe extrato bancário a estelionatário em videochamada

As imagens divulgadas mostram um celular conectado à chamada com o aparelho do apresentador. No vídeo, é possível ver Faro acessando sua conta bancária no Itaú Unibanco e exibindo o extrato ao estelionatário, enquanto buscava pelo montante mencionado.

O advogado Lucas Collantoni, que teve sua identidade utilizada indevidamente, afirmou que já tomou providências legais para responsabilizar os envolvidos. Segundo ele, um boletim de ocorrência foi registrado pela internet, e medidas cabíveis estão sendo adotadas junto às autoridades competentes.

Especialistas orientam que não se compartilhe dados bancários ou a tela do celular com terceiros sem verificação prévia da identidade do interlocutor.