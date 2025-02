Peter Jason, ator de 'Karate Kid', morre aos 80 anos

Billy Zane, amigo de Jason, também homenageou o ator nas redes sociais. "Meu querido, querido amigo, a luz mais brilhante, a alma mais generosa e gregária dos homens, o extremamente talentoso e gentil Peter Jason deixou o set."

Com mais de 50 anos de carreira, Peter Jason iniciou seu trabalho no cinema em 1967, atuando em A Bell for Adano. Além de Karatê Kid, ele esteve em A Caçada ao Outubro Vermelho, Mortal Kombat, Adaptação e Jurassic World: Reino Ameaçado. Ele também teve trabalhos na televisão, atuando em Deadwood.

Peter Jason deixa a esposa, Eileenm e a filha, Robin Goldwasser.