Lexa no 'Fantástico1: cantora fala da perda de sua bebê poucos dias após o parto

A cantora Lexa vai aparecer em uma reportagem no Fantástico, na TV Globo, no próximo domingo, 23, para falar sobre a perda de sua bebê poucos dias depois do parto. Entrevistada por Drauzio Varella, junto do marido Ricardo Vianna, ela vai aproveitar a ocasião para fazer um alerta sobre os perigos da síndrome de Hellp e da pré-eclâmpsia.

"Resolvi fazer essa entrevista na intenção de alertar as mulheres, mesmo doendo em mim. [É] uma maneira de desabafar e informar o quão grave é a pré-eclâmpsia", comentou ela através de seus stories do Instagram, na noite desta quinta, 20.

A cantora vai explicar os sintomas que a levaram a detectar o quadro: "Eu tinha uma dor de estômago muito forte, minha dor de cabeça já não passava, minha mão já estava de uma maneira que já não estava fechando mais".