Lady Gaga confirma show no Rio e promete apresentação inesquecível: 'Melhor do que nunca'

Ela vem! Lady Gaga confirmou o show no Rio de Janeiro em uma publicação feita em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 21. A cantora publicou a arte de divulgação da apresentação, que acontecerá na Praia de Copacabana no dia 3 de maio.

"É uma grande honra ser convidada para cantar no Rio - por toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido uma força vital para os little monsters. Estou morrendo [de vontade] de me apresentar para vocês há anos, e meu coração se partiu quando tive que cancelar anos atrás após ser hospitalizada. A compreensão de vocês que eu precisei um tempo para me recuperar significou o mundo para mim. Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca, e estou trabalhando duro para garantir que este show seja um que vocês nunca esquecerão. Se preparem para Mayhem na praia."

Mayhem, vale notar, é o nome do ainda inédito novo álbum da Gaga, que será lançado em 7 de março.