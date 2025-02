Justiça aceita denúncia de Neymar contra Luana Piovani por difamação e injúria

Piovani, então, criticou o empreendimento do jogador. "Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo!", afirmou nas redes.

O atacante do Santos respondeu, chamando a atriz de "louca" em um vídeo. "Acho que soltaram a porta do hospício e soltou uma louca que não solta o meu nome da boca", disse. "Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi." Depois, Neymar publicou no X, o antigo Twitter, uma nota em que alegava não ter relação entre a construção no litoral nordestino e a PEC.

Piovani contra-atacou um dia depois. "Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe. Contra fatos não há argumentos. Então, vou seguir chique daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom pra virar piada)", afirmou no Stories.