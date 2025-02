João Pedro diz quem colocará na mira no 'BBB 25', e Renata questiona: 'Não foi tendencioso?'

Na tarde de hoje, 21, no Big Brother Brasil 25, João Pedro conversou com seus aliados sobre quem colocará na Mira do Líder e quem indicará ao Paredão, e os brothers começaram a especular em quem a casa irá votar.

O líder informou que colocará Vitória Strada, Gracyanne Barbosa, Aline, Diego Hypolito e Daniele Hypolito na Mira do Líder. Mas adiantou que Vitória será a indicada ao Paredão: "Não gostei da atitude dela, da dinâmica da formação do Paredão no domingo passado. Acho que aqui dentro desse jogo a gente tem os aliados e a gente tem que protegê-los", ensaiou.

Sobre Gracyanne, João Pedro disse que a colocaria porque troca mais com as meninas do que com ela. João Gabriel rebateu o irmão: "Mas eu também converso com as meninas e as coloquei. Porque no final ela não é a prioridade aí."