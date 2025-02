Hunter Schafer, de 'Euphoria', tem passaporte alterado após ordem executiva de Trump

Hunter Schafer revelou que seu novo passaporte agora lista seu gênero como masculino ao invés de feminino, gênero com o qual se identifica. Em um desabafo em suas redes sociais nesta sexta-feira, 21, a atriz, mais conhecida por seu papel na série Euphoria, relatou a mudança, que veio na esteira de uma medida tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No início do governo, ele alegou que só aceitaria as definições de gênero como masculino e feminino e orientou as agências federais norte-americanas a pararem de promover o conceito de transição de gênero.

"Não estou postando muito ultimamente, mas tive um duro contato com a realidade, hoje, que me pareceu importante compartilhar com quem estiver ouvindo. Muitos lembram que no primeiro dia de governo do Trump ele assinou uma ordem executiva para declarar apenas dois gêneros reconhecidos pelo estado: feminino e masculino de nascimento", explicou.