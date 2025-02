Fãs de Oruam agridem repórter do SBT; rapper pede desculpas

O repórter Bruno Assunção, do SBT Rio, foi agredido por manifestantes enquanto realizava a cobertura da prisão do rapper Oruam, na frente da 16ª Delegacia de Polícia, Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 20. O jornalista levou tapas na cabeça e nas costas durante a confusão, que foi registrada em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

🚨URGENTE: Repórter do SBT é acuado e agredido por populares durante a cobertura da prisão de Oruam no Rio de Janeiro pic.twitter.com/LZnaTdskQ5 -- Didigo Santini (@DidigoSantini) February 20, 2025

Assunção usou suas redes sociais para relatar o ocorrido e denunciar as agressões. Segundo ele, criminosos infiltrados entre os manifestantes atacaram não só ele, mas também outros profissionais da imprensa, incluindo um produtor da Record TV Rio e um jornalista de outra emissora. "Foi algo realmente absurdo e inadmissível. O que a imprensa passou aqui é algo que nenhum jornalista deveria enfrentar", declarou.