Camilla e Vilma discutem na cozinha por causa da Xepa no 'BBB 25'

Após a discussão, Camilla desabafou com outros participantes sobre sua percepção de Vilma. "Por isso que eu acho ela muito arrogante. Vai tomar no c*, cara. P***, muito arrogante, cara. Pra convivência... Pra convívio, eu acho ela uó", declarou.

Durante a conversa, ela questionou se estava sendo ríspida demais ou apenas direta. "Tudo que eu falo acaba virando contra mim", desabafou.

Thamiris, que acompanhava o diálogo, afirmou que a tensão entre Camilla e Vilma já existia antes. "Já tem uma rinha entre vocês duas", disse.

Diogo tenta apaziguar o conflito

Após o embate, Diogo tentou acalmar os ânimos e aconselhou Vilma. "Você pode cozinhar quantas vezes que quiser, entendeu? Você gosta de cozinhar, então não deixa de fazer uma coisa que você gosta". Ele reforçou que mudanças na rotina da casa não deveriam ser vistas como um problema.

"Não deixe que essas críticas façam com que você deixe de fazer uma coisa que você sente prazer em fazer. Aqui é importante a gente fazer as coisas que a gente sente prazer também", completou.