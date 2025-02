Cachorra de Gracyanne, confinada no 'BBB 25', está desaparecida; Ana Maria Braga pede ajuda

Angel, cachorra de Gracyanne Barbosa, que está confinada na casa do BBB 25, está desaparecida há duas semanas. A cadela da raça husky siberiano está com a musa desde 2013 e sumiu em uma região de mata na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No programa Mais Você desta sexta-feira, 21, Ana Maria Braga fez um apelo para que as pessoas pudessem dar informações sobre a cadela, divulgando inclusive o contato da equipe de Gracyanne.

O ex-BBB Gil do Vigor, que participa do programa com Ana Maria, contou que a musa chegou a ter um pesadelo com seus bichinhos e chorou muito na noite do desaparecimento de Angel, mesmo sem saber do ocorrido.