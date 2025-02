'BBB 25': João Gabriel sugere que João Pedro indique Camilla ao paredão

Com a formação do próximo paredão se aproximando, os participantes do BBB 25 voltaram a discutir estratégias dentro da casa. Durante uma conversa entre Eva, Diogo, João Pedro e João Gabriel, possíveis alvos foram mencionados, e a dinâmica da votação ganhou novos contornos.

Eva começou comentando sobre Diego e sua relação com o grupo do Quarto Nordeste. "Não tenho como saber, porque eu não converso muito de jogo com o pessoal lá do meu quarto. Mas o que eu senti ontem foi que o Diego não estava tão feliz assim. Ele comentou algo do tipo: ‘Ah, porque eu fui julgado lá?’ Como se ele não tivesse feito o que foi sugerido a ser feito. E aí ele falou que joga o jogo dele, com a cabeça dele", relatou Eva.

Diogo, por sua vez, mencionou um comentário que ouviu na varanda: "Ela falou algo do tipo: ‘Acho que lá no quarto tem quatro votos’, mas não sei para quem é."