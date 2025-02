Thamiris fala sobre beijo de Aline: 'Meteu a língua na minha boca'

A festa do líder da noite de quarta-feira, 19, contou com um momento inesperado: Aline beijou Thamiris. O acontecimento se tornou o principal assunto na manhã desta quinta-feira, 20, no BBB 25, e gerou reações diversas entre os participantes.

Thamiris expressou surpresa com a situação e revelou que não esperava o beijo. "Tava perto demais já, tá ligado? Eu falei, c***, eu senti a língua, eu senti a boca, eu falei, c***...", comentou ela durante a conversa com Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito. Em outro momento, reforçou seu choque: "Meteu a língua na minha boca".

O impacto do beijo não parou por aí. Thamiris demonstrou preocupação com a interpretação dos outros jogadores. "Bom, quem viu de fora sabe que não [foi intencional], mas aqui dentro... pode falar que eu fiz de propósito", disse.