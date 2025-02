Steven Spielberg pregou uma peça em Harrison Ford que o deixou furioso; entenda

A amizade entre o diretor Steven Spielberg e o ator Harrison Ford é longínqua e rendeu uma das franquias cinematográficas mais populares de todos os tempos - Indiana Jones.

O cineasta, no entanto, não poupou o seu amigo durante as filmagens de Goonies e pregou uma peça que deixou Ford furioso. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o ator Ke Huy Quan revelou o momento inusitado nos bastidores do filme dirigido por Spielberg.

Ford, que contracenou com Ke Huy Quan em Indiana Jones e o Templo da Perdição, visitou a produção infantil para cumprimentar os colegas. Ao chegar no set de filmagem, no entanto, ele encontrou centenas de cópias de uma biografia que ele detestava.