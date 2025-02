James Bond: Amazon assume controle criativo da franquia '007'; saiba o que muda

Os produtores Barbara Broccoli e Michael G. Wilson pegaram Hollywood de surpresa nesta quinta-feira, 20, com o anúncio de que estão deixando o controle criativo dos filmes de James Bond. Os dois, que são produtores e peças-chave da saga do espião três há décadas, repassaram as decisões criativas oficialmente para a Amazon MGM Studios. A informação foi divulgada pela BBC.

A novidade é o novo capítulo de uma saga que se desenrola desde 2022, quando a gigante do e-commerce finalizou a compra histórica da MGM, o estúdio-mãe de 007. Na ocasião, a Amazon esperava desenvolver um novo filme a curto prazo, mas um impasse logo se instaurou: Broccoli e Wilson mantiveram o controle sobre todas as decisões envolvendo a saga, mesmo com a Amazon sendo a dona do negócio. Os dois são conhecidos por manterem uma postura rígida a respeito da história do espião. Agora, diante de um novo acordo, as três partes - Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson - firmam uma parceria inédita. Os produtores veteranos continuam sendo detentores da franquia, mas o estúdio ganha, enfim, o tão cobiçado controle total.

"Desde sua introdução cinematográfica há mais de 60 anos, James Bond se mantém como um dos personagens mais icônicos no entretenimento filmado", declarou Mike Hopkins, diretor do Prime Video e da Amazon MGM Studios. "Somos gratos aos saudosos Albert R. Broccoli e Harry Saltzman por trazerem James Bond aos cinemas ao redor do mundo, e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli por sua dedicação incontestável e seu papel na continuação do legado da franquia que é adorada por legiões de fãs no mundo inteiro."