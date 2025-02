'Fé Para o Impossível': conheça a história real que inspirou o novo filme brasileiro

Contra todas as expectativas, Renee sobreviveu e teve uma recuperação surpreendente. Após 29 dias de internação, sendo dez em coma e seis cirurgias - incluindo a remoção de parte do crânio para conter o inchaço cerebral -, ela retomou progressivamente suas atividades, alcançando a reabilitação completa três anos depois.

Baseado no livro Dê a Volta Por Cima, o roteiro do filme foi escrito por Guilherme Ruiz e Carolina Minardi, e conta com a produção da +Galeria, 360 WayUp e Grupo Telefilms. Além de Giácomo e Stulbach, o elenco conta com nomes como Juliana Alves, Théo Medon, Julia Gomes, Bella Alelaf e Arthur Biancato.