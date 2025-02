'BBB 25': em festa da líder Eva, Maike diz que quer 'conhecer melhor' Renata

Desde a eliminação de Giovanna Jacobina no terceiro paredão do BBB 25, Maike, que tinha um relacionamento com a irmã de Gracyanne Barbosa, vem investindo em Renata. Na noite de ontem, 19, durante a festa da líder Eva, o brother deu mais algumas indiretas na bailarina.

Renata estava contando para Maike as histórias dos figurinos que compunham o cenário da festa, relembrando apresentações que fez com a amiga. E disse: "Vocês conhecem um décimo de quem a gente é." E ele respondeu "Mas eu vou conhecer mais, não vou?" E ainda fez um carinho na bailarina.

Em determinado momento, quando a sister tirou uma saia longa que estava vestindo, que fazia parte do figurino da festa, Maike disse: "Aí tu me quebra".