Vitória lamenta eliminação de Mateus no 'BBB 25': 'Preciso estar forte aqui'

O quinto Paredão do BBB 25 eliminou Mateus com 65,30% dos votos. O brother, que foi dupla de Vitória Strada na primeira fase do jogo, deixou o programa, e a atriz desabafou sobre sua saída.

Na manhã desta quarta-feira, 19, Vitória conversou com Vinícius, que perguntou como ela estava lidando com a eliminação. A atriz afirmou que precisa continuar firme no jogo.

"Fazer o que tem que fazer: reunir forças para continuar aqui por mim, por ele, por todo mundo. É isso que vou fazer", disse ela.