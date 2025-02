Vilma e Diogo reclamam de Vinícius no 'BBB 25': 'Necessidade de ser o centro das atenções'

Vilma e Diogo conversaram na tarde desta quarta-feira, 19, sobre a postura de Vinícius dentro do BBB 25. Durante o bate-papo, Diogo afirmou que enxerga no brother uma "necessidade de ser o centro das atenções" e acredita que ele busca protagonismo nas interações dentro da casa.

O participante mencionou que, em festas e dinâmicas, Vinícius faz questão de estar sempre em evidência. "No dia do show, do aniversário, da festa dos meninos, do João Gabriel, eu sabia que era importante ter os dois naquele palco, mas ele sempre faz questão de estar no centro", disse.

Diogo também mencionou que sua relação com Vinícius nunca foi próxima e que percebeu uma certa resistência do brother em criar laços com ele. Segundo Diogo, isso pode estar ligado à sua proximidade com Aline, ex-dupla de Vinícius no jogo e com quem ele vive um relacionamento amoroso. "Vi ele tentando afastar algumas pessoas que também estavam próximas de mim", observou.