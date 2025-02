'The Last of Us': 2ª temporada ganha data de estreia

A HBO e a Max divulgaram nesta quarta-feira, 19, alguns cartazes e a data de estreia da segunda temporada de The Last of Us. A série retorna com novos episódios no dia 13 de abril.

Estrelada por Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie, The Last of Us é uma série inspirada nos jogos homônimos e premiados da Naughty Dog, assinados por Neil Druckmann. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico em que um homem solitário precisa proteger uma adolescente que, aparentemente, é imune à contaminação que vitimou o planeta. Ao longo da jornada, os dois tomam decisões arriscadas e, sem querer, acabam se afeiçoando um ao outro.

A segunda temporada vai começar a contar a história do segundo jogo, The Last of Us Part II, que introduz novos personagens e desafios ainda maiores para Joel e Ellie.