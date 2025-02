'Tentei ser mais honesto com meus sentimentos, diz Mateus, eliminado do 'BBB 25'

Mateus Pires foi o quinto eliminado do BBB 25, deixando a casa com 65,3% dos votos em um Paredão disputado contra Aline (24,63%) e Guilherme (10,07%). Logo após sair do confinamento, o brother conversou com o apresentador Tadeu Schmidt e fez um balanço sobre sua passagem pelo programa.

Ainda sob o impacto da eliminação, Mateus analisou sua trajetória e destacou sua tentativa de se manter fiel a seus sentimentos.

"Tentei ser mais honesto com meus sentimentos, com meus posicionamentos ali dentro", afirmou. Ele destacou que buscou agir de acordo com o que sentia, mesmo sem ter uma visão completa do jogo. "Eu acho que mostrei o melhor de mim em todos os momentos que consegui", afirmou.