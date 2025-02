No 'BBB 25', Gracyanne Barbosa descarta voto em Diogo Almeida: 'Está maravilhoso'

As sisters disseram que o embate com Diogo já passou e que agora podem pensar em novos rumos para o jogo e em como devem se colocar no Sincerão. Elas usaram Guilherme como exemplo: "Mas isso o Gui faz bem. Porque, por exemplo, eu quando falo que não teria o que falar no Sincerão, é porque eu estou pensando só nas coisas que tangem a mim." E Gracyanne concordou, lembrando que o pernambucano falou isso com ela mais cedo: "Ele falou ‘você tem que prestar atenção nas coisas que as pessoas fazem com as outras pessoas o tempo inteiro, você tem que prestar atenção‘", explicou.