Kevin Spacey rebate acusações de Guy Pearce sobre ser agressivo: 'Você não é vítima'

"Trabalhamos juntos há muito tempo, se eu fiz algo naquela ocasião que te chateou, você poderia ter me procurado e poderíamos ter conversado", diz Spacey no vídeo. "Ao invés disso, você decidiu falar com a imprensa, que naturalmente veio até mim para saber qual seria a minha resposta para o que você disse. Você quer mesmo saber minha resposta? Cresça."

"Aliás, você também falou para a imprensa que, um ano depois de filmarmos Los Angeles: Cidade Proibida, você voou até Savannah, Georgia, enquanto eu filmava Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, só para passar um tempo comigo? Você disse isso à imprensa? Ou isso não se encaixa na sua narrativa de vítima?", prossegue ele "Eu sinto muito por não ter entendido a mensagem de que você não gostaria de passar um tempo comigo. Talvez houvesse outro motivo, eu não sei. Mas não faz sentido que você estivesse apenas me enrolando, certo?"

Spacey conclui: "Aqui está você em uma missão, 28 anos depois, depois que fui ao inferno e voltei, para quê? Só para impedir o cara mau? É isso que está acontecendo? Por que você demorou tanto tempo? Se você quer conversar, fico feliz de fazer isso a qualquer momento, em qualquer lugar. Podemos fazer isso ao vivo aqui no X se você quiser, não tenho nada a esconder. Mas, Guy, você precisa crescer. Você não é uma vítima."

Pearce, lembrado por filmes como Amnésia e Guerra ao Terror, concedeu no início da semana uma entrevista ao podcast Awards Chatter, da revista The Hollywood Reporter, para discutir seu trabalho em O Brutalista. Durante a conversa, ele abordou com um pouco mais de profundidade sua relação com Spacey no longa de 1997. Em 2018, ele havia mencionado em entrevista ao australiano Andrew Denton que Spacey era "pegajoso", mas não entrou em detalhes.

Agora, ele explica por que não se considerou uma vítima: "Mesmo que eu provavelmente tenha sido vítima até certo ponto, eu certamente não fui uma vítima do mesmo modo que outras pessoas foram vítimas de predadores sexuais."

Segundo ele, sua resposta para os supostos avanços de Spacey foi ignorá-los. "Fiz isso por cinco meses, e eu fiquei um pouco assustado porque o Kevin é um cara bem agressivo. Ele é charmoso e brilhante no que faz, é impressionante. Mas eu era jovem e suscetível, e ele me colocou no alvo, sem dúvidas."