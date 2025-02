Harrison Ford diz que topou novo 'Capitão América' por dinheiro: 'Não é mágica, é comércio'

Já nos cinemas em Capitão América: Admirável Mundo Novo, Harrison Ford não mediu as palavras em entrevistas ao responder por que aceitou interpretar o Hulk Vermelho no novo filme do Universo Cinematográfico Marvel. E o motivo é simples: dinheiro.

Capitão América: Admirável Mundo Novo é estrelado por Anthony Mackie, o Sam Wilson, que deixa de ser o Falcão e assume o posto de sucessor de Steve Rogers (Chris Evans). Ford interpreta Thaddeus Thunderbolt Ross, o presidente dos Estados Unidos, um personagem que seria interpretado inicialmente por William Hurt, que morreu em 2022.

Apesar da honestidade, Ford faz uma ressalva acerca do quanto pesa o pagamento na hora de topar um papel. "Isso não quer dizer que eu vá aceitar dinheiro para qualquer coisa. Preciso que seja uma viagem na qual o público vá embarcar, e que eles permitam que eu me envolva."