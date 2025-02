'É Assim Que Acaba': Blake Lively afirma que duas atrizes vão testemunhar contra Justin Baldoni

No dia seguinte à denúncia, Colleen Hoover demonstrou apoio público a Blake Lively. Em uma publicação no Instagram, agora deletada, a escritora elogiou a atriz, descrevendo-a como uma pessoa honesta, gentil e solidária. Desde então, Baldoni tem negado as acusações e entrou com um processo de 250 milhões de dólares contra o The New York Times, que publicou uma investigação detalhando sua suposta campanha contra Lively.

Vídeo dos bastidores e novas acusações

A situação se intensificou no final de janeiro, quando Baldoni divulgou um vídeo de bastidores onde aparece em supostos momentos de "flerte" com Lively. A defesa da atriz, no entanto, rebateu a divulgação, afirmando que as imagens apenas reforçam as alegações de assédio. Segundo os advogados, o vídeo mostra Baldoni tocando Lively sem consentimento e improvisando interações íntimas sem a presença de um coordenador de intimidade, algo considerado inadequado e abusivo.

A equipe jurídica de Lively também acusou Baldoni de manipular a opinião pública ao expor o vídeo para a imprensa, em vez de utilizá-lo como prova no processo. "É mais uma tática de assédio e retaliação", declararam os advogados da atriz.

O caso ganhou grande repercussão e dividiu opiniões em Hollywood. Baldoni moveu um novo processo de 400 milhões de dólares contra Lively, alegando difamação e interferência econômica. O julgamento foi marcado para março de 2026.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais