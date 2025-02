Documentário sobre morte de Matthew Perry promete revelar detalhes de investigação

Matthew Perry foi encontrado sem vida em outubro de 2023, aos 54 anos, na banheira de hidromassagem de sua residência. O laudo da autópsia apontou intoxicação aguda por cetamina como causa da morte. No entanto, o relatório destacou que a quantidade da substância encontrada em seu organismo não poderia ter sido resultado de sua terapia de infusão para tratar ansiedade e depressão.

Médico do ator, Mark Chavez se declarou culpado de ter lhe dado ilegalmente a droga. Outras quatro pessoas foram presas pela morte do ator: seu assistente Kenneth Iwamasa, o médico Salvador Plasencia, Eric Fleming, um conhecido do ator, e a traficante de cetamina Jasveen Sangha. O documentário deve explorar os bastidores desse processo e as consequências legais envolvidas.

Por enquanto, Matthew Perry: A Hollywood Tragedy ainda não tem previsão de estreia no Brasil.