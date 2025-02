'BBB 25': Vitória Strada participará da dinâmica que pode mandar brother para a Superxepa

Três cartas extras trarão uma consequência para outros participantes: a Superxepa permite que Vitória escolha um brother ou sister para receber um kit de sobrevivência e comer apenas do lado de fora da casa.

Na penúltima eliminação, as escolhidas para o Pegar ou Largar foram Thamiris e Camilla. Ambas decidiram ficar com R$ 35 mil cada, e fecharam um dos quartos como consequência. Veja o vídeo da escolha das sisters no Pegar ou Guardar aqui.

A dinâmica é quinzenal, ou seja, ocorre a cada duas eliminações. O prêmio final pode chegar a R$ 3 milhões.