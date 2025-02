'BBB 25': Vitória Strada avalia postura e garante que falta de posicionamento não é por medo

Ela também destacou que não tem o costume de discutir ou confrontar diretamente, o que impacta seu comportamento no jogo. "Se eu tivesse o costume na minha vida de discutir facilmente, falar na cara, aqui dentro eu poderia ter esse raciocínio. Eu não tinha nem que ter o cuidado, eu não tinha esse ímpeto", explicou.

A atriz reconheceu que o confinamento exige uma mudança em sua abordagem. Segundo ela, a adaptação faz parte da dinâmica do BBB. "O cuidado que eu tenho que ter é ao contrário, não deixar as coisas passarem tão leve para mim. Aqui não dá. O jogo pede que eu exponha o que estou pensando", refletiu Vitória.

Menos medo e menos dó

Em outro momento da conversa, Vitória afirmou que tem aprendido a ser mais firme dentro do jogo. "Cada vez tendo menos medo e dó aqui", comentou.

Gracyanne concordou e destacou que a dinâmica do programa exige essa mudança. "Acho que o programa é bem isso, cada vez menos a gente fica... Eu tô sempre no alvo ou no paredão, eu posso sair a qualquer momento", disse. Vitória reforçou sua nova mentalidade e concluiu: "Se fosse outra pessoa, não teria dó".

Nos últimos dias, Vitória se envolveu em discussões acaloradas com Camilla e Thamiris, que começaram após as compras do mercado e se intensificaram depois da formação do Paredão.