'Bate-Papo BBB': Mateus lamenta omissão com Vitória e se decepciona com Camilla e Thamiris

O arquiteto Mateus Pires foi eliminado do Big Brother Brasil 25 nesta terça-feira, 18, com 65,3% de rejeição. Durante a madrugada desta quarta-feira, 19, o ex-participante conversou com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro no Bate-Papo BBB e desabafou sobre sua participação no reality show.

O principal assunto da conversa foi sua antiga dupla no jogo, a atriz Vitória Strada. Apesar de terem entrado juntos, os dois amigos se desentenderam ao longo do programa. Eles se mantiveram aliados, mas o próprio Mateus admitiu que foi "omisso" com a amiga em alguns momentos.

"Eu espero muito que a Vitória fique muito forte ali dentro. Porque eu vi que a situação ali ficou uma ‘desaliança’, dentro do que estava sendo aliado entre a gente", confessou. "Torço muito para que, se ela for excluída, ou alguma coisa nesse sentido, ela tenha força para batalhar sozinha e não precisar de ninguém."