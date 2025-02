'Ainda Estou Aqui' tem exibições gratuitas em São Paulo; veja onde assistir

Desde sua estreia em novembro de 2024, Ainda Estou Aqui superou a marca de cinco milhões de espectadores no Brasil, tornando-se a quinta maior bilheteria da história do cinema nacional, com arrecadação de R$ 85,41 milhões, segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine). No mercado global, o longa ultrapassou os R$ 100 milhões em bilheteria.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme narra a história da família do escritor após o desaparecimento de seu pai, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a Ditadura Militar. A trama acompanha a luta de sua mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que busca pelo paradeiro do marido enquanto cuida dos filhos e constrói uma carreira como advogada e defensora dos direitos das comunidades indígenas no Brasil. Selton Mello interpreta Rubens Paiva na adaptação cinematográfica.

Na 97ª edição do Oscar, que acontece em 2 de março, Ainda Estou Aqui concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.