Adélia Prado recebe Prêmio Camões em cerimônia no Itamaraty

A escritora Adélia Prado foi agraciada com o Prêmio Camões 2024, a maior distinção da literatura em língua portuguesa, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira, 18, no Palácio Itamaraty, em Brasília. Devido a problemas de saúde, a poetisa mineira de 89 anos não pôde comparecer e foi representada por seu filho, Eugênio Prado. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

"A matéria prima dos poemas de Adélia Prado é a experiência do cotidiano, que se vive nas cozinhas, nas varandas e nos quintais", disse Lula em seu discurso.

O marido da escritora, José Prado, explicou que Adélia não possui condições de enfrentar uma viagem longa, motivo pelo qual delegou ao filho a missão de receber a honraria em seu nome. Apesar da ausência, a homenageada enviou uma mensagem de agradecimento.