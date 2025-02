Zoe Saldaña lembra jornada em 'Avatar': 'Comecei com 28 e vou terminar com 53'

O terceiro filme da franquia Avatar tem previsão de lançamento para dezembro deste ano, três anos após o segundo, e Zoe Saldaña não esconde que fica emocionada ao refletir sobre sua trajetória na saga de James Cameron. "Eu tinha 28 anos quando fiz o primeiro e, se tudo ocorrer dentro dos planos, estarei com 53 ou 54 no quinto e último", declarou a atriz, em entrevista ao programa The Actor’s Side, do portal Deadline.

Atualmente favorita para o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2025, por sua atuação em Emilia Pérez, Saldaña tem uma vasta carreira em filmes campeões de bilheteria, de Avatar a Vingadores e Star Trek, e declarou ficar lisonjeada ao ser cotada por cineastas como Cameron. No próximo retorno de Pandora aos cinemas, em Avatar: Fogo e Cinzas, Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Saldaña) precisarão lidar com o luto e tomar decisões difíceis pensando nos filhos.

"O desafio para Jake e Neytiri no próximo filme é [gigante]", adianta a atriz. "Eles serão testados de uma forma inimaginável como pais. Eles precisarão tomar decisões difíceis pelos filhos [...] Mesmo que eles estejam nesse lugar incrível que é Pandora, eles ainda são uma família universal, que está tentando entender como as coisas funcionam."