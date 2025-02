União da Ilha se pronuncia após desistência de Cacau Protásio e atriz rebate escola de samba

A escola de samba União da Ilha do Governador se manifestou nesta segunda-feira, 17, sobre a desistência de Cacau Protásio de desfilar no carnaval 2025. A atriz, que participa dos desfiles da agremiação desde 2014, anunciou sua saída devido à falta de alinhamento com a escola em relação à sua fantasia, que não teria sido enviada a tempo para a produção.

Cacau afirmou que, mesmo após inúmeras tentativas de contato, não recebeu retorno da escola sobre o figurino, o que inviabilizou sua participação. Em nota, a União da Ilha lamentou a decisão e destacou a longa parceria com a artista, relembrando sua trajetória na escola, onde já foi destaque em alegorias, participou de comissões de frente e desfilou nos últimos anos como convidada de honra.

A escola atribuiu o problema a dificuldades na comunicação, mencionando que, em anos anteriores, o contato era feito diretamente com Cacau, enquanto agora houve uma "incompatibilidade com a assessoria". No entanto, reforçou que as portas continuam abertas e garantiu que ainda há tempo para confeccionar a fantasia caso a atriz reconsidere sua decisão.