Sarah Paulson, Ariana Grande e mais estrelas internacionais que viraram fãs de Fernanda Torres

Tilda Swinton

A reação espontânea e empolgada de Tilda Swinton com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, com quem ela concorria diretamente, viralizou nas redes sociais no Brasil. A repercussão foi tanta que chegou aos ouvidos de Tilda por meio de seu marido, o artista visual Sandro Kopp, já que a atriz não tem redes sociais. "Muito merecido, aliás, esse filme é uma obra de arte e Fernanda está sublime", comentou Kopp. Vale lembrar que Fernanda Torres já disse uma vez que gostaria de viver na pele de Tilda por um dia.

Demi Moore

Ainda na noite do Globo de Ouro, Demi Moore conversou com Fernanda Torres nos bastidores e pediu o telefone da atriz, já que ambas saíram premiadas da cerimônia como Melhor Atriz em Filme de Drama e Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical. No registro, filmado por Selton Mello, elas trocaram elogios. Dias depois, ambas foram anunciadas como indicadas ao Oscar na mesma categoria (Melhor Atriz), mas o clima de disputa está o mais amistoso possível. No último domingo, 16, a brasileira e a americana posaram abraçadas no tapete vermelho do Bafta.

Ariana Grande

O primeiro encontro de Ariana Grande, estrela de Wicked, e Fernanda Torres aconteceu no Festival de Santa Barbara, na Califórnia. Enquanto posava para fotos, Ariana percebeu a presença da brasileira ao seu lado e foi cumprimentá-la. A atriz, sempre bem-humorada, sacudiu os cabelos, em uma referência ao gesto de Glinda no filme. "Você é brilhante, eu te amo muito. É uma honra! Não acredito que você fez o Toss Toss comigo", disse Ariana. A atriz retribuiu o carinho e elogiou a cantora: "Você é maravilhosa. Eu amei Wicked! Que honra". No dia seguinte, o registro com Fernanda Torres foi parar no feed do Instagram de Ariana Grande, que é seguida por 376 milhões de pessoas na rede social.