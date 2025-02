Rafa Brites sofre assalto a mão armada em São Paulo; Felipe Andreoli desabafa

O jornalista Felipe Andreoli, marido de Rafa, também se manifestou sobre o ocorrido e desabafou sobre a violência na capital paulista. "Estou chegando aqui no Rio, tinha acabado de falar com a Rafa no telefone, um segundo depois ela foi assaltada", relatou.

Andreoli destacou a sensação de insegurança na cidade e pediu que ninguém respondesse às mensagens enviadas pelo celular de Rafa. "São Paulo está assim. É um bingo, é sorte. Você vai ser assaltado ou não, vai tomar um tiro ou não por causa de um celular", lamentou. "Graças a Deus, com elas foi só o assalto. Levaram o celular, algumas coisas, mas está tudo bem."