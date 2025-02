Jovem que morou em casa de 'Ainda Estou Aqui' viraliza com filmagens antigas

A casa que foi cenário de Ainda Estou Aqui tem atraído os olhares e a visita de curiosos desde a estreia do filme, e a jovem Lívia Savini surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar um outro lado da residência. Lívia e sua família foram moradores do local, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, antes de ele se transformar na locação para o longa com Fernanda Torres. Agora, ela tem publicado vídeos caseiros para revelar o ambiente por outro ângulo.

A jovem compartilhou uma série de vídeos em seu perfil no TikTok, mostrando que a casa passou por algumas adaptações a fim de se adequar ao período histórico do longa de Walter Salles e ficar mais parecida com a antiga residência da família Paiva, que era localizada no Leblon.

Em um dos vídeos, Lívia conta que tomou um susto quando passou pelo bairro e foi surpreendida pelas reformas na casa. Segundo ela, depois que se mudaram do local, ela e sua família continuavam visitando a Urca, e observaram algumas modificações que causaram estranhamento.