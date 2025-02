Editora alemã altera livro e se desculpa após denúncia de brasileiros; entenda polêmica

"Olá, meu nome é Marco. Eu vivo no Rio de Janeiro. Eu não vou à escola. Pela manhã, procuro restos de comida nas latas de lixo. Eu gostaria de me tornar um jogador de futebol profissional", afirma o conteúdo, que foi traduzido para português.

Os dizeres ofenderam a comunidade brasileira que mora na Alemanha e viralizaram no Brasil. A Embaixada do Brasil em Berlim chegou a se posicionar sobre o tema, criticando a editora pelo uso do texto preconceituoso.

"A Embaixada do Brasil em Berlim lamenta a abordagem insensível e pouco informada da editora Mildenberger no livro em questão. Para além da dificuldade em entender como texto dessa natureza possa ter a pretensão de ser didático, preocupa o impacto em crianças de sua exposição a estereótipos e preconceitos sobre outros países", afirmou o órgão em nota.

O Instagram da editora Mildenberger foi invadido por brasileiros, que pediam algum tipo de retratação. "Pedimos sinceras desculpas. Nunca foi a nossa intenção agir com desrespeito", afirmou o texto da companhia publicado nas redes sociais. Ainda na postagem, a editora explicou quais passos pretende tomar para remediar a situação.

"Paramos com as vendas do livro e destruiremos todos os exemplares restantes. Imprimiremos uma versão totalmente nova do livro e a entregaremos gratuitamente às escolas, para que o livro possa ser substituído. Discutiremos a nova versão do texto com representantes da comunidade brasileira antes de imprimi-la." A postagem foi escrita em português.