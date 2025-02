Disney+ define elenco para série sobre assassinato de Jean Charles pela polícia inglesa

O Disney+ anunciou na manhã desta terça-feira, 18, o elenco da minissérie que contará a história do brasileiro Jean Charles de Menezes e o seu trágico assassinato pela polícia londrina, a Scotland Yard, no ano de 2005.

Conleth Hill, de Game of Thrones, Russell Tovey, de Years and Years, e Emily Mortimer, de Paddington: Uma Aventura na Floresta, se juntam ao ator brasileiro Edison Alcaide na produção britânica Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes.

A obra foi escrita e produzida pelo cineasta Jeff Pope e contará com quatro episódios. A família de Jean está envolvida na produção, servindo como consultores da obra.