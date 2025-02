Camilla diz que não vai mais proteger Vitória no 'BBB 25': 'Não estou aqui para ser babá'

A tensão entre Camilla e Vitória já vinha crescendo desde o último domingo, 16, quando a atriz priorizou a escolha de proteínas na compra do mercado e ignorou temperos básicos. A briga escalou depois da formação do Paredão e, agora, Camilla afirma que não pretende mais se preocupar com a atriz no jogo. "A partir de agora, não quero mais saber. Eu estou mal com essa situação, chateada de verdade", completou.

Entenda a briga

O embate entre as sisters começou no domingo 16, após a formação do Paredão. Vitória votou em Dona Delma, contrariando o grupo, o que gerou críticas de Thamiris, que se sentiu prejudicada. Camilla também ficou incomodada com a falta de alinhamento da atriz e demonstrou sua insatisfação.

Além da votação, outro ponto de atrito foi a compra do mercado. Vitória priorizou proteínas e esqueceu temperos básicos, como alho, o que gerou reclamações. Durante a madrugada, a discussão entre as três se intensificou, com Camilla e Thamiris acusando a atriz de agir de forma egoísta e incoerente.