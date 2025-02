'BBB 25'/Sincerão: Vitória, Camilla e Thamiris fogem de embate e Guilherme ganha elogio de júri

O Sincerão desta segunda-feira, 17, contou com uma dinâmica inédita no BBB 25. Os ex-BBBs Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande, que tiveram destaque nos Sincerões de suas respectivas edições, tiveram o difícil dever de julgar os brothers com argumentos mais convincentes no jogo.

A dinâmica envolveu duelos entre os brothers. Os ex-BBBs assistiram à dinâmica da sala, sem que os participantes soubessem, e tiveram de decidir qual deles "mandou bem" ou "pipocou". Quem tivesse o voto negativo sofria consequências.

A líder Eva, os emparedados Aline, Mateus e Guilherme e o anjo Renata participaram do Sincerão. Além deles, Vitória Strada foi escolhida para participar por voto popular. Já Camilla, João Gabriel e Thamiris foram escolhidos por Arthur, Babu e Fernanda para participar do jogo.