'Ainda Estou Aqui' recebe três novos prêmios; confira a lista de prêmios

Nesta terça-feira, 18, Walter Salles recebeu o troféu Goya de Melhor Filme Ibero-Americano, que foi conquistado no dia 8 de fevereiro. O diretor foi recepcionado por uma cerimônia na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, em Madrid.

Agora, Ainda Estou Aqui acumula 38 prêmios nacionais e internacionais. No dia 23, acontece o OFTA Film Award, no qual o longa disputa nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres). No Oscar, que acontece no dia 2 de março, o filme disputa nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

Confira a lista de prêmios que 'Ainda Estou Aqui' já ganhou

Cinema for Peace Awards - Filme Mais Valioso do Ano

Latino Entertainment Film Awards - Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz (Fernanda Torres)

Dorian Awards - Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano