Rosto misterioso é encontrado em quadro de Picasso; entenda

Especialistas do Instituto de Artes de Courtauld, em Londres, descobriram o retrato de uma mulher por trás de uma pintura de Pablo Picasso (1881-1973), através do uso de uma tecnologia de imagem.

O retrato foi descoberto depois da utilização de raios infravermelhos e raio-x na obra Retrato de Mateu Fernández de Soto, pintada em 1901. Ela ilustra um dos amigos do artista e representa, segundo o museu, um papel importante no "desenvolvimento estilístico" de Picasso e seu afastamento do impressionismo.

A figura abaixo do retrato teria sido pintada em meses anteriores, e se assemelha com algumas obras do pintor no mesmo período, em que retratava mulheres sentadas com vestimentas e um penteado distinto na época, em Paris. No nível abaixo da pintura ainda foi possível a constatação de outro desenho, com traços impressionistas que remontam o período anterior do artista.