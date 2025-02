Morre Francesco Rivella, chamado de 'pai da Nutella', aos 97 anos

Segundo reportagem do jornal Il Messagero, Rivella teve grande importância para o desenvolvimento da marca, contribuindo tanto na análise de matérias-primas e da concorrência quanto para a idealização dos produtos. A contribuição do químico na criação do famoso creme de avelã da companhia o rendeu o cunho de "pai da Nutella".

Sua morte aconteceu exatamente dez anos após o falecimento de Michele Ferrero, que morreu no dia 14 de fevereiro de 2015.

Curiosidades sobre a história da Nutella

Antes de surgir a Nutella do jeito que conhecemos, a comercialização em larga escala de produtos alimentícios com mistura de chocolate com avelãs tem relação direta com o contexto da Segunda Guerra Mundial, mas a prática tem origens que podem ser traçadas até as Guerras Napoleônicas.