Globo é criticada por escalar Maria Beltrão para cobertura do Oscar 2025; entenda polêmica

Como é de costume desde 2006, a jornalista Maria Beltrão será a responsável pela apresentação do Oscar na Rede Globo. Em 2025, no entanto, a escalação da apresentadora foi bastante criticada por internautas nas redes sociais. O incômodo ocorre por conta do passado do pai de Maria - Hélio Beltrão.

O economista foi ministro nos governos de João Figueiredo e Costa e Silva e, em 1968, foi um dos signatários do Ato Institucional nº 5, o AI-5, medida governamental que endureceu o regime militar e restringiu as liberdades civis no Brasil. Ele morreu em 1997, aos 81 anos, vítima de insuficiência respiratória.

Em um ano onde o longa brasileiro Ainda Estou Aqui, que conta a história de vítimas da ditadura militar, foi indicado a três categorias - Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional -, a manutenção de Maria Beltrão no cargo de apresentadora foi bastante criticada pela internet.