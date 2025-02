Diretor de 'Emilia Pérez' agradece a Karla Sofía Gascón após prêmio no Bafta: 'Minha querida'

Karla Sofía, que interpreta a personagem principal do longa francês, não compareceu à cerimônia, pois declarou no início do mês que se ausentaria do restante da temporada de premiação. "Após a entrevista do Jacques que eu entendo, decidi, pelo filme, pelo Jacques, pelo elenco, pela incrível equipe que merece, pela bela aventura que todos tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si, esperando que o meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é, uma bela ode ao amor e à diferença. Peço sinceras desculpas a todos que foram magoados no caminho", escreveu em seu perfil no Instagram. Desde então, Zoe Saldaña e Audiard assumiram o protagonismo da campanha e dos eventos.

Ainda durante o Bafta, Conclave foi eleito Melhor Filme e Melhor Filme Britânico. Já Brady Corbet, de O Brutalista, ganhou o prêmio de Melhor Direção, e Mikey Madison, de Anora, faturou a estatueta de Melhor Atriz.