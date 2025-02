Carnaval: Cacau Protásio desiste de desfilar pela União da Ilha após problema com fantasia

"Importante destacar que Cacau Protásio sempre custeou integralmente sua indumentária, desde a aquisição dos materiais até a confecção. No entanto, sem a devida orientação da agremiação e diante do curto prazo disponível, tornou-se inviável viabilizar sua participação no desfile."

Cacau ressaltou que isso não é um adeus, mas sim um até breve. A nota também afirma que a atriz segue torcendo pelo sucesso da agremiação e da comunidade. "Desejando que a escola faça um belíssimo desfile e conquiste o lugar de destaque que merece no Grupo Especial", finalizou.

A escola de samba não se pronunciou sobre a decisão de Cacau Protásio.