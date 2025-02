'BBB 25': Vitória Strada pede desculpas a Delma após votação no Paredão

A formação do Paredão da semana contou com uma dinâmica que dividiu os participantes em dois grupos: um de oito integrantes e outro de nove. O voto deveria ser dado dentro do próprio grupo, e os mais votados de cada lado acabaram emparedados. No Quarto Nordeste, tanto Delma quanto Vitória acabaram votando uma na outra.

Ao fim da votação, Aline foi a mais votada do Quarto Anos 50, enquanto Guilherme foi escolhido no Quarto Nordeste. Os dois enfrentam o Paredão com Mateus Pires, indicado pela líder Eva.