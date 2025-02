'BBB 25': briga entre Camilla, Thamiris e Vitória movimenta a web; entenda o motivo

Vitória Strada, Camilla e Thamiris protagonizaram uma briga depois da formação do paredão no BBB 25 no domingo, 16. As três, que se consideravam aliadas, discutiram sobre os votos que Thamiris e Vitória tomaram e movimentaram as redes sociais.

A discussão, segundo um desabafo de Vitória com Diego e Daniele, teve início após a sister perceber que Camilla e Thamiris estavam falando dela.

Vitória também se desentendeu com Camilla após a compra de mercado, quando priorizou a escolha de proteínas ao invés de tempero. Camilla questionou a falta de alho para temperar a comida.