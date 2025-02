BBB 25: Briga com Vitória Strada marca a madrugada após a formação do Paredão; veja o resumo

Camilla criticou Vitória Strada novamente para se justificar por ter votado em Guilherme.

Exposição

Vitória comenta com Diego as atitudes de Thamiris em relação às suas decisões na formação do Paredão.

Briga

No Quarto Nordeste, Camilla e Thamiris confrontaram Vitória sobre sua escolha de votar em Delma na formação do Paredão. As irmãs acreditam que a atriz botou a permanência delas na casa em jogo.

A atriz seguiu a discussão justificando que não entendeu o motivo do choro de Thamiris. A sister recebeu apenas dois votos no quarto.